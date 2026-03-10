العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني

وفي مستهل اللقاء، رحّب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لجميع الأردنيين، تنفيذاً لتوجيهات جلالة عبدالله الثاني الذي يحرص على التواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع.
وأشار العيسوي إلى اهتمام جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب وتعزيز دورهم في المشاركة الحياة العامة وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
من جانبهم، قدّم المتحدثون التهنئة إلى جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، ويوم البيعة والوفاء، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين .
