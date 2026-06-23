الثلاثاء 2026-06-23 01:28 م

العيسوي يلتقي وفدا من جمعية كلنا للخير أهل الخيرية

العيسوي يلتقي وفدا من جمعية كلنا للخير أهل الخيرية
العيسوي يلتقي وفدا من جمعية كلنا للخير أهل الخيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 12:49 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية كلنا للخير أهل الخيرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بأعضاء الوفد في "بيت الأردنيين"، ناقلا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية السامية تضع المواطن الأردني في صلب الاهتمام، من خلال مواصلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة له، ودعم المبادرات التنموية، وتمكين الطاقات البشرية بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.


وثمن الدور الذي تقوم به مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في خدمة المجتمع، مشيدا بما طرحه أعضاء الوفد من أفكار ومقترحات تعكس وعيا وطنيا وحرصا على المصلحة العامة، مؤكدا أن الملاحظات والقضايا التي تم عرضها خلال اللقاء ستحظى بالمتابعة والاهتمام.

وأشار العيسوي إلى أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى منبرا للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، تجسيدا لنهج الانفتاح والتشاركية الذي يقوده جلالة الملك.

من جهتهم، عبر أعضاء الوفد عن فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالة الملك وجهود سمو ولي العهد، مثمنين جهود جلالة الملك في خدمة الوطن والمواطن، ومواقفه الثابتة في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
 


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