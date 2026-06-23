العيسوي يلتقي وفدا من جمعية كلنا للخير أهل الخيرية

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية كلنا للخير أهل الخيرية.



وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بأعضاء الوفد في "بيت الأردنيين"، ناقلا لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية السامية تضع المواطن الأردني في صلب الاهتمام، من خلال مواصلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة له، ودعم المبادرات التنموية، وتمكين الطاقات البشرية بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.