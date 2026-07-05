العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من أصحاب المبادرات الصحية والبيئية، حيث رحب بهم في مستهل اللقاء، مؤكدًا أهمية المبادرات التطوعية التي تعزز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، وترسخ ثقافة العمل والعطاء، ولا سيما بين فئة الشباب الذين يحظون برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. اضافة اعلان





وثمّن العيسوي الجهود التي يبذلها أعضاء الوفد، وما طرحوه خلال اللقاء من أفكار وبرامج ومبادرات في القطاعين الصحي والبيئي، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعكس روح المواطنة الفاعلة، وتعزز الشراكة بين مختلف المؤسسات، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية ورؤيتي التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري.



وخلال اللقاء، استعرض أعضاء الوفد ملامح البرنامج الوطني الأردني للصحة والبيئة المستدامة، الذي يحمل شعار "نحو أردن أكثر صحة واستدامة"، باعتباره مبادرة وطنية تطوعية تهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن إطار وطني يعزز الصحة العامة، ويحسن جودة البيئة، ويرتقي بجودة الحياة.



وأوضحوا أن البرنامج يستند إلى رؤية وطنية تسعى إلى جعل الأردن نموذجًا إقليميًا في تكامل الصحة العامة والاستدامة البيئية، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات نوعية في مجالات تحسين جودة الهواء، وإدارة النفايات، والتوسع في المساحات الخضراء، وتعزيز النشاط البدني، ونشر الوعي الصحي والبيئي، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار وبناء شراكات وطنية ودولية فاعلة.





