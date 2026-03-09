العيسوي يلتقي وفدا من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – فرع السلط

09:17 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، وفداً من طلبة وأعضاء هيئة تدريس في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – فرع السلط، وذلك في الديوان الملكي الهاشمي.





وفي مستهل اللقاء، رحّب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لجميع الأردنيين، تنفيذاً لتوجيهات جلالة عبدالله الثاني بن الحسين، الذي يحرص على التواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع.



وأشار العيسوي إلى اهتمام جلالة الملك بمدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، بوصفها إحدى المبادرات الملكية التي تعكس اهتمام جلالته بقطاع التعليم وإدراكه لأهمية التعليم ومخرجاته في مسيرة التحديث الشامل.



من جانبهم، ثمّن المتحدثون من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية اهتمام جلالة الملك بقطاع التعليم، معبرين عن تقديرهم لمبادرة جلالته بإنشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، مؤكدين أن هذه المدارس تسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، وأن العطاء يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز هذه القيم.



كما تحدث عدد من الطلبة عن المساحة التي تتيحها المدرسة لهم للتعبير عن قدراتهم وتنمية اهتماماتهم، مؤكدين أن البيئة التعليمية في المدرسة تشجع على الإبداع وتعظيم العطاء وتقدير طاقات الطلبة وتنميتها.





