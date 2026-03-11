الأربعاء 2026-03-11 09:45 م

العيسوي يلتقي وفدا من منتدى حلاوة الثقافي وجمعية وادي ازقيق السياحية

الأربعاء، 11-03-2026 09:24 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفدا من جمعية منتدى حلاوة الثقافي والتراثي وجمعية وادي ازقيق السياحية والأثرية.اضافة اعلان


وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، رحّب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لجميع الأردنيين، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يحرص على التواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع.

وثمّن العيسوي الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة أبناء المجتمع المحلي، خصوصاً في المجالين الثقافي والسياحي، والتي من شأنها تعزيز ثقافة العمل التطوعي والخيري.

من جهتهم، عبّر الحضور في مداخلاتهم عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية التي حملت الأمانة وصانت الهوية الوطنية وجعلت منها عنواناً ثابتاً لا يتبدل، قيادة حكيمة جعلت من الإنسان أولاً ومن الكرامة نهجاً.
 
 


