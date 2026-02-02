العيسوي يلتقي وفدين من سيدات البادية الجنوبية ومبادرة "أفق التغيير"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين؛ الأول ضمّ سيدات من البادية الجنوبية يمثلن جمعيات خيرية، والثاني وفدًا من شباب مبادرة "أفق التغيير".



وفي مستهل اللقاءين، نقل العيسوي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور، واعتزازهما بأنباء الوطن الأوفياء.



وأكد العيسوي، خلال لقائه وفد مبادرة "أفق التغيير"، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثبات في مسار تحديث وطني شامل، يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء دولة عصرية قوية بمؤسساتها، راسخة باستقرارها، وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في محيطها الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أن هذه الرؤية جعلت من الأردن نقطة مضيئة في إقليم يموج بالتحديات، ونموذجًا يجمع بين الإصلاح والاستقرار، والتطوير والحفاظ على الثوابت.

وأوضح العيسوي أن جلالة الملك، وفي ظل إقليم مضطرب، رسّخ مكانة الأردن كصوت حكمة وعقلانية، من خلال سياسة متوازنة وحضور فاعل في القضايا الإقليمية والدولية، قائم على احترام الشرعية الدولية والدفاع عن الحقوق العادلة، ما عزز ثقة المجتمع الدولي بالدور الأردني المحوري في صناعة الاستقرار والسلام.

من جهتهم، عبّر الوفدان عن اعتزازهما وفخرهما بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورفعا أسمى آيات التهنئة لجلالته بمناسبة عيد ميلاده، مشيدين بالإنجازات الوطنية التي تحققت في عهده، ومؤكدين أن جلالته حامي الحمى وباني الأردن وصانع مستقبله، وامتداد للمجد الهاشمي.