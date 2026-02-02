العيسوي يلتقي وفدين من سيدات البادية الجنوبية ومبادرة "أفق التغيير"

وفي مستهل اللقاءين، نقل العيسوي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور، واعتزازهما بأنباء الوطن الأوفياء.
وأكد العيسوي، خلال لقائه وفد مبادرة "أفق التغيير"، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثبات في مسار تحديث وطني شامل، يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء دولة عصرية قوية بمؤسساتها، راسخة باستقرارها، وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في محيطها الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن هذه الرؤية جعلت من الأردن نقطة مضيئة في إقليم يموج بالتحديات، ونموذجًا يجمع بين الإصلاح والاستقرار، والتطوير والحفاظ على الثوابت.
وأوضح العيسوي أن جلالة الملك، وفي ظل إقليم مضطرب، رسّخ مكانة الأردن كصوت حكمة وعقلانية، من خلال سياسة متوازنة وحضور فاعل في القضايا الإقليمية والدولية، قائم على احترام الشرعية الدولية والدفاع عن الحقوق العادلة، ما عزز ثقة المجتمع الدولي بالدور الأردني المحوري في صناعة الاستقرار والسلام.
وأكد وفد مبادرة "أفق التغيير" أن جلالة الملك علّم الأردنيين أن القيادة مسؤولية قبل أن تكون لقبًا، وأن كرامة الإنسان والوطن خط أحمر، وأن صون أمن واستقرار الأردن واجب وطني، مشددين على أن الأردن، في عهد جلالته، بقي صامدًا واثق الخطى في مواجهة التحديات بحكمة واتزان.
