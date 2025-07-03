العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم، وفدًا من الطلبة المتفوقين المشاركين في "مبادرة خمسين حافظ" الدائمة في المركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب، والتي تضم نخبة من الطلبة، بينهم طلبة مكفوفون، يرافقهم إمام المسجد ومدير المركز الشيخ أحمد الزعبي، وعدد من المشرفين والمعنيين بالمبادرة.



وفي مستهل اللقاء الذي عُقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه الكبير بهم، بما يمثلونه من نموذج مُشرق للإرادة والتفوق والإصرار على التميز، مؤكدًا أن جلالته يرى في كل أردني طاقة وطنية تستحق التمكين والدعم والرعاية.



وأكد العيسوي خلال اللقاء أن جلالة الملك، ومنذ توليه أمانة القيادة، يحرص على إطلاق المبادرات والمشاريع الوطنية التي تضع الإنسان الأردني في قلب مسيرة التحديث والتطوير، مشيرًا إلى أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتهم المكفوفون، تحظى باهتمام ملكي متواصل تجسّد في السياسات والتشريعات والمبادرات التي تسعى لتمكينهم، وضمان حقوقهم، وتوفير البيئة الداعمة لإبداعهم.

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