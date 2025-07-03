العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء

وفي مستهل اللقاء الذي عُقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه الكبير بهم، بما يمثلونه من نموذج مُشرق للإرادة والتفوق والإصرار على التميز، مؤكدًا أن جلالته يرى في كل أردني طاقة وطنية تستحق التمكين والدعم والرعاية.
وأكد العيسوي خلال اللقاء أن جلالة الملك، ومنذ توليه أمانة القيادة، يحرص على إطلاق المبادرات والمشاريع الوطنية التي تضع الإنسان الأردني في قلب مسيرة التحديث والتطوير، مشيرًا إلى أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتهم المكفوفون، تحظى باهتمام ملكي متواصل تجسّد في السياسات والتشريعات والمبادرات التي تسعى لتمكينهم، وضمان حقوقهم، وتوفير البيئة الداعمة لإبداعهم.
وخلال حديثهم، ثمّن المتحدثون من الطلبة والمشرفين، جهود جلالة الملك في النهوض بالوطن، وتطويره، وتحديث مؤسساته، مؤكدين دعمهم الكامل للرؤية الملكية التي تفتح الآفاق أمام الشباب بمختلف فئاتهم، وتُعلي من قيم العمل والإنجاز والتمكين.
-
أخبار متعلقة
-
تحويلات بسبب أعمال صيانة لطريق السلام في اربد اعتباراً من السبت .. تفاصيل
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
وزيرة النقل تستقبل سفيرة جنوب افريقيا وتبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
-
وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر حزيران الماضي
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
اليرموك تستحدث برنامج اللغات الحديثة في اللغتين الإسبانية والإنجليزية
-
إعلان هام من الترخيص لسكان الزرقاء واربد
-
ورشة علمية بمستشفى الملك المؤسس عن الحصبة والحصبة الألمانية