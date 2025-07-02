العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا

من جهته، عبر عبيدات عن بالغ الامتنان لهذه اللفتة الملكية، معتبرا أن ما تحظى به الجامعة من رعاية واهتمام ملكي يعد مصدر فخر ودافعا للاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات، خدمة لمسيرة التعليم العالي وتنمية الوطن وازدهاره.
وأكد أن الجامعة ماضية في تلبية تطلعات جلالة الملك، مستلهمة رؤى جلالته وتوجيهاته، ومسترشدة بحلم المؤسس المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، الذي أرادها منارة للعلم ومقصدا للشباب العربي الطامح إلى التميز والمعرفة.
وأشار إلى أنه سينقل مشاعر اعتزاز جلالة الملك، وسمو ولي العهد إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وإداريين، تقديرا لجهودهم، وتحفيزا لمزيد من العمل والتميز، لا سيما والجامعة تستعد للاحتفال بتخريج الفوج الستين من طلبتها.
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