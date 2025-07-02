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العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا

العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
 
الأربعاء، 02-07-2025 08:28 م

الوكيل الإخباري-   نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اعتزاز وتقدير جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بأسرة الجامعة الأردنية بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته الجامعة بتقدمها إلى المرتبة 324 عالميا، وفق تصنيف QS العالمي المرموق.

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وهنأ العيسوي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بهذا الإنجاز، الذي يعكس الجهود المؤسسية المستمرة نحو التميز الأكاديمي والبحثي، ويكرس حضور الجامعة الأردنية ضمن مصاف الجامعات العالمية، بما يعزز صورة التعليم العالي الأردني على الساحة الدولية.


من جهته، عبر عبيدات عن بالغ الامتنان لهذه اللفتة الملكية، معتبرا أن ما تحظى به الجامعة من رعاية واهتمام ملكي يعد مصدر فخر ودافعا للاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات، خدمة لمسيرة التعليم العالي وتنمية الوطن وازدهاره.


وأكد أن الجامعة ماضية في تلبية تطلعات جلالة الملك، مستلهمة رؤى جلالته وتوجيهاته، ومسترشدة بحلم المؤسس المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، الذي أرادها منارة للعلم ومقصدا للشباب العربي الطامح إلى التميز والمعرفة.


وأشار إلى أنه سينقل مشاعر اعتزاز جلالة الملك، وسمو ولي العهد إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وإداريين، تقديرا لجهودهم، وتحفيزا لمزيد من العمل والتميز، لا سيما والجامعة تستعد للاحتفال بتخريج الفوج الستين من طلبتها.

 
 
gnews

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