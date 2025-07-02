العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا

الوكيل الإخباري- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اعتزاز وتقدير جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بأسرة الجامعة الأردنية بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته الجامعة بتقدمها إلى المرتبة 324 عالميا، وفق تصنيف QS العالمي المرموق.

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