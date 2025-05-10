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العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى إياد علاوي بوفاة نجله

جانب من حضور العيسوي لتقديم واجب العزاء لإياد علاوي
جانب من حضور العيسوي لتقديم واجب العزاء لإياد علاوي
 
السبت، 10-05-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء بوفاة حمزة علاوي، نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، الذي تم تشييع جثمانه في عمّان أمس الجمعة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى والده وأسرته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
 
gnews

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