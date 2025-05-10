العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى إياد علاوي بوفاة نجله

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى والده وأسرته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
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