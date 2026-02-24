الثلاثاء 2026-02-24 10:40 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى الدعجة والقرعان وماضي

الثلاثاء، 24-02-2026 09:34 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر الدعجة والقرعان وآل ماضي.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة المليفي الدعجة بوفاة المرحوم محمد فلاح المليفي الدعجة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة القرعان بوفاة أحمد حسن القرعان، محافظ الكرك الأسبق، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل الماضي بوفاة جنوا عبد الرحمن ماضي، داعيا الله ان يشملها برحمته ورضوانه.

 
 


