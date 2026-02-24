العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى الدعجة والقرعان وماضي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر الدعجة والقرعان وآل ماضي.



ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة المليفي الدعجة بوفاة المرحوم محمد فلاح المليفي الدعجة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

