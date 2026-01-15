الخميس 2026-01-15 05:18 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العدوان والضمور والعموش

العيسوي
العيسوي
 
الخميس، 15-01-2026 04:26 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر العدوان والضمور والعموش.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد العميد المتقاعد زيد نوفان العدوان، وإلى عموم عشائر العدوان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم عبدالله زعل الضمور، رئيس بلدية الكرك الأسبق، وإلى عشيرة الضمور وعموم عشائر الغساسنة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة ابتهال مفضي السليم، زوجة النقيب خالد القلاب العموش، وإلى عموم عشائر بني حسن، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أول استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا بعد سقوط الأسد

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي 8 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما

أخبار محلية نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية للسفير أبو وندي

ل

أخبار محلية وزارة الزراعة تبحث ومنظمة الفاو مبادرة "يدا بيد"

ت

أخبار محلية العقبة تستقبل أفواجا سياحية من معبر وادي عربة

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين "الأعلى لذوي الإعاقة" ووزارة الشباب

العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العدوان والضمور والعموش



 






الأكثر مشاهدة