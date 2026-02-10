العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

ففي منطقة المغير في لواء القصر بمحافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي المتقاعد عبدالمجيد مسلم العمرو، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العمرو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم العميد المتقاعد عمر "الحاج محمود" وعموم آل دنديس، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.
