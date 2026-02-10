العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر العمرو وآل دنديس.



ففي منطقة المغير في لواء القصر بمحافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي المتقاعد عبدالمجيد مسلم العمرو، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العمرو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

