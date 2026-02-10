الثلاثاء 2026-02-10 05:05 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس
 
الثلاثاء، 10-02-2026 04:47 م

الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر العمرو وآل دنديس.

ففي منطقة المغير في لواء القصر بمحافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي المتقاعد عبدالمجيد مسلم العمرو، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العمرو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

اضافة اعلان


كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

 كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم العميد المتقاعد عمر "الحاج محمود" وعموم آل دنديس، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار الشركات كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

خلال لقائه وفدا من ديوان عشيرة العفيشات

أخبار محلية العيسوي: صمود الأردن بقيادة الملك على ثوابته الوطنية مفتاح استقراره وسيادته

تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat

أخبار الشركات تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat

ب

أخبار محلية السعودية توافق على بدء مباحثات مع الأردن وتركيا للتعاون بالطاقة النووية

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)

ب

أخبار محلية تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار

الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر

خاص بالوكيل الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر



 






الأكثر مشاهدة