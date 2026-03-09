العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الصمادي

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصمادي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
