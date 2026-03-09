الإثنين 2026-03-09 10:24 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الصمادي

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الرواشدة
الإثنين، 09-03-2026 09:24 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الصمادي بوفاة العميد المتقاعد أحمد صالح يوسف الصمادي.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصمادي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 
 


