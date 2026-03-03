العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة العبيدات بوفاة المرحومة نوال عبد الرؤوف حمدان، زوجة المحامي نظام فوزي عبيدات.

