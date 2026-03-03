العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت الفقيدة، في منطقة الرفيد بلواء بني كنانة في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العبيدات وآل حمدان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
