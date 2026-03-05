الخميس 2026-03-05 09:48 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العمري

الخميس، 05-03-2026 09:32 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة العمري بوفاة المرحومة عائشة طعمة العمري، زوجة موسى العمري، ووالدة العميد المتقاعد عبدالله والعقيد محمد.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العمري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته .

 
 


