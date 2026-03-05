العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العمري

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة العمري بوفاة المرحومة عائشة طعمة العمري، زوجة موسى العمري، ووالدة العميد المتقاعد عبدالله والعقيد محمد.

اضافة اعلان