العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العمري

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العمري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته .
-
-
-
-
-
-
-
-
-
