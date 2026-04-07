العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العميان

04:31 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة العميان بوفاة الدكتورة رايه عبدالله العميان.





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في منطقة خريبة السوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العميان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.





