الخميس 2026-04-23 07:32 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة القطارنة

الخميس، 23-04-2026 06:06 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة القطارنة بوفاة نبيهة هلال الحنيطي، أرملة المرحوم سالم شراري القطارنة.اضافة اعلان


ففي منطقة الجويدة بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي القطارنة والحنيطي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
 


