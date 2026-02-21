العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة المطرمي

07:13 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة المطرمي بوفاة الشرطي أحمد نضال المطرمي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المطرمي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





