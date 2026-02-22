العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرتي المجالي وبني عطا

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد، واجب العزاء إلى عشيرتي المجالي وبني عطا.

اضافة اعلان