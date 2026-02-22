الأحد 2026-02-22 11:46 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرتي المجالي وبني عطا

العيسوي
العيسوي
 
الأحد، 22-02-2026 09:22 م

الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد، واجب العزاء إلى عشيرتي المجالي وبني عطا.

اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة المجالي بوفاة العميد المتقاعد المرحوم عبدالقادر مثقال المجال، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد الى عشيرتي بني عطا وابو الهيجاء بوفاة المرحومة أميرة مصطفى أبو الهيجاء ارملة المرحوم مصطفى محمد الحايك بني عطا ووالدة العميد خلدون بني عطا، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه تواصل حملات التوعية المائية

السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

أخبار محلية السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية

ي

عربي ودولي بزشكيان يؤكد استعداد إيران لأي تطورات في ضوء المفاوضات مع الولايات المتحدة

حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

أخبار محلية حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

أخبار محلية الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

ي

عربي ودولي "سي إن إن": أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية

ب

عربي ودولي "فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري



 






الأكثر مشاهدة