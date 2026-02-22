العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرتي المجالي وبني عطا

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة المجالي بوفاة العميد المتقاعد المرحوم عبدالقادر مثقال المجال، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد الى عشيرتي بني عطا وابو الهيجاء بوفاة المرحومة أميرة مصطفى أبو الهيجاء ارملة المرحوم مصطفى محمد الحايك بني عطا ووالدة العميد خلدون بني عطا، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
المياه تواصل حملات التوعية المائية
-
السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية
-
لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية
-
حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس
-
الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول
-
الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في نابلس