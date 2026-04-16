العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة جعفر نجل الوزير ومدير المخابرات الأسبق نذير رشيد

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل رشيد بوفاة جعفر نجل الوزير والعين ومدير المخابرات الأسبق نذير رشيد.





ونقل العيسوي، خلال اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل رشيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





