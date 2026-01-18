الأحد 2026-01-18 05:43 م

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

العيسوي
العيسوي
 
الأحد، 18-01-2026 04:33 م
الوكيل الإخباري-   اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، على الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات، متمنياً له دوام الصحة والعافية.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تمنيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى أهله ومحبيه سالماً معافى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية محافظ جرش يطلع على سير العمل في مديرية الأشغال

ا

شؤون برلمانية "صحة الأعيان" تبحث خطط تحسين التأمين الصحي الشامل

محروقات

اقتصاد محلي وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

خلال لقائه وفدا من أبناء البويضة بلواء الرمثا

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية رسّخت مكانة الأردن كواحة استقرار

ي

أخبار محلية جامعة مؤتة تعلن موعد الامتحانات المؤجلة

ت

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين

العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات



 






الأكثر مشاهدة