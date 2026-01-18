العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

04:33 م

الوكيل الإخباري- اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، على الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات، متمنياً له دوام الصحة والعافية. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تمنيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى أهله ومحبيه سالماً معافى.

