العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للشاعر حيدر محمود

ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للشاعر محمود بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، مؤكدين تقديرهما لمسيرته الوطنية والأدبية التي شكّلت محطة بارزة في المشهد الثقافي الأردني.
وأعرب العيسوي عن اعتزازه بما قدمه الشاعر حيدر محمود من إسهامات أدبية ووطنية، كان لها أثر كبير في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية، مشيراً إلى أن حضوره الإبداعي شكّل على الدوام صوتاً معبّراً عن وجدان الوطن.
كما اطمأن العيسوي على الوضع الصحي للشاعر محمود، متمنياً له الشفاء التام والعودة سريعاً إلى نشاطه، ومواصلة عطائه الذي أغنى الساحة الثقافية الأردنية والعربية.
من جانبه، عبّر الشاعر محمود عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق اهتمام القيادة الهاشمية بأبناء الوطن، وحرصها على التواصل الإنساني الدائم معهم، مثمناً زيارة العيسوي واهتمامه.
أخبار متعلقة
-
تجارة عمّان تبحث والسفيرة التشيكية تعزيز العلاقات الاقتصادية
-
وزير الإدارة المحلية يلتقي لجان بلديات ومجالس محافظتي جرش وعجلون
-
العيسوي: الملك يقود مقاربة متقدمة تحمي المصالح الوطنية وتوسّع هامش التأثير الأردني
-
اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية
-
دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمان التنموي
-
الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمرينا تعبويا في مركز الملك عبدﷲ الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
القطامين يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون في قطاع النقل
-
تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الشاب محمد عضيبات بحادث سير مؤلم