الخميس 2026-05-14 05:35 م

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للنائب السابق الغويري

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي
الخميس، 14-05-2026 04:58 م
الوكيل الإخباري-   زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، النائب السابق والشيخ سلامة عطا الله الغويري في منزله بمحافظة الزرقاء، وذلك للاطمئنان على وضع الصحي، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخراً.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تحيات وتمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للغويري بتمام الصحة والعافية، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
 
 


