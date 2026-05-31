العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للعين الأسبق برجس الحديد بدوام الصحة والعافية

الوكيل الإخباري- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، بزيارة إلى منزل العين والنائب الأسبق الشيخ برجس الحديد، وذلك للاطمئنان على وضعه الصحي.





وخلال الزيارة، نقل العيسوي إلى الشيخ الحديد تحيات جلالة الملك، وتمنيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له بدوام الصحة، وأن يمد الله في عمره ويحيطه بوافر الرعاية والعافية.



من جانبه، عبر الشيخ برجس الحديد عن عظيم شكره وامتنانه لهذه اللفتة الملكية الإنسانية التي تجسد نهج الهاشميين في التواصل الدائم مع أبناء الشعب الأردني، مشيداً بحرص جلالة الملك الدائم على متابعة أحوال المواطنين والاطمئنان عليهم، مؤكداً اعتزازه وولاءه للعرش الهاشمي المفدى.





