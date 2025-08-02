العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للعين والوزير الأسبق الخريشا بالشفاء العاجل

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الوكيل الإخباري- قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، بزيارة العين والوزير الأسبق جمال حديثة الخريشا، الذي يرقد على سرير الشفاء إثر وعكة صحية ألمّت به. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما لمعاليه بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، راجيًا له تمام التعافي.