الثلاثاء 2026-04-14 07:56 م

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للفريق المتقاعد متعب الزبن بالشفاء العاجل

الثلاثاء، 14-04-2026 06:45 م
الوكيل الإخباري-    زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، الفريق الركن المتقاعد متعب وصيوص الزبن، الذي يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، للاطمئنان على صحته والوقوف على وضعه الصحي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي إلى الفريق الزبن تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.

وأكد العيسوي خلال الزيارة اعتزاز جلالة الملك وسمو ولي العهد بالدور الوطني الذي قدمه الفريق الزبن خلال مسيرته العسكرية، وما قدمه من خدمات جليلة للوطن في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة