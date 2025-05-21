العيسوي ينقل لطاهر المصري تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
-
أخبار متعلقة
-
الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية
-
بحث تعزيز التعاون بين الأردن وليبيريا
-
اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان
-
حسان يوجه بإنجاز تأهيل شاطئ عمان السياحي قبل الأعياد
-
"تربية المزار الجنوبي" تختتم مسابقة الجنوب للابتكار والروبوت
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخريشا والمجالي
-
رئيس الوزراء: يجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع
-
الأردن ينضم رسمياً إلى اللجنة العالمية للسدود