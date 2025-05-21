الأربعاء 2025-05-21 07:37 م
 

العيسوي ينقل لطاهر المصري تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

طاهر المصري
طاهر المصري
 
الأربعاء، 21-05-2025 06:10 م
الوكيل الإخباري-   زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري في منزله للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية.اضافة اعلان


وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
 
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