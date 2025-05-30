العيسوي ينقل للأب إلياس حداد تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

12:25 م

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الوكيل الإخباري- اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، على صحة شيخ الكهنة الايكونوموس، راعي كنيسة الروم الارثوذكس/ خربة الوهادنة الاب إلياس حداد الذي يرقد على سرير الشفاء. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.