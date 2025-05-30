العيسوي ينقل للأب إلياس حداد تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
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