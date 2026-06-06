العيسيوي يلتقي وفدا من جمعية طلاب الصيدلة الأردنية

07:37 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من جمعية طلبة الصيدلة الأردنية. اضافة اعلان





واستهل رئيس الديوان الملكي اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بالترحيب بالوفد في "بيت الأردنيين"، حيث نقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية تضع المواطن الأردني دائماً في مقدمة الأولويات، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتمكين الطاقات البشرية، وتعزيز المبادرات التنموية.



وثمّن العيسوي الدور الفاعل للقطاع الصيدلاني، معبراً عن فخره بالروح الوطنية العالية التي أبداها أعضاء الوفد خلال الحوار، وما قدموه من طروحات نيرة تعكس حرصاً صادقاً على مصلحة الوطن، مؤكدا أن كافة المقترحات والملاحظات التي طُرحت خلال اللقاء ستحظى بكامل المتابعة والاهتمام.



وقال رئيس الديوان الملكي أن هذه الأبواب ستبقى مشرعة أمام أبناء الوطن، ليظل الأردن بقيادته الهاشمية وعزيمة أبنائه وطناً حراً، عزيزاً، وقادراً على تجاوز الصعاب.



من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن عميق اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدين أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الموصولة لدعم الشباب تمثل لهم بوصلةً للإنجاز.



وأشاروا إلى أنهم يستلهمون من الرؤى الملكية السامية، ومن اهتمام سمو ولي العهد الميداني بقطاع الشباب، عزمهم وإرادتهم في تحقيق طموحاتهم، والسعي الدؤوب لتطوير واقع طلبة الصيدلة في الأردن والارتقاء بمهاراتهم.



واستعرض المتحدثون جانباً من نشاطات وبرامج الجمعية التي تقدمها على مختلف الصعد، موضحين أنها تركز بشكل أساسي على عقد الدورات المتخصصة والبرامج التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطالب وتأهيله لدخول سوق العمل بجدارة، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم الصيدلاني مع أحدث المعايير المهنية والعلمية.



كما تطرق أعضاء الوفد إلى سبل تعزيز دور الجمعية لتمكينها من أداء مهامها وبرامجها الوطنية بفاعلية أكبر، معربين عن تطلعهم لتعزيز أطر التشبيك والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية؛ وذلك من خلال استحداث نظام 'ضباط ارتباط' متخصصين، يسهمون في تذليل العقبات الإجرائية، وتسهيل تواصل الطلبة مع الجهات الرسمية، بما يضمن تكامل الجهود وتيسير تنفيذ المبادرات النوعية التي تخدم القطاع الصيدلاني وتدعم طموحات الطلبة في ميادين العمل والتطوير."





