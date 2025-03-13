العين النجار تكرم سيدات أعمال ورائدات في معان

وقالت النجار، إن المرأة راسخة في قلب التنمية، وتمكينها ليس رفاهية، بل ركيزة أساسية لمجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة، مشيدة بالدعم الملكي المستمر الذي جعل المرأة الأردنية شريكًا أساسيًا في صنع القرار.
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