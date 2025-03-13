 
الخميس 2025-03-13 09:50 م
 

العين النجار تكرم سيدات أعمال ورائدات في معان

العين النجار تكرم سيدات أعمال ورائدات في معان
العين النجار تكرم سيدات أعمال ورائدات في معان
 
الخميس، 13-03-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري-   رعت رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان الدكتورة هيفاء النجار، حفل تكريم نخبة من رائدات الأعمال وملهمات ممن حملن راية التميز في محافظة معان.

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وقالت النجار، إن المرأة راسخة في قلب التنمية، وتمكينها ليس رفاهية، بل ركيزة أساسية لمجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة، مشيدة بالدعم الملكي المستمر الذي جعل المرأة الأردنية شريكًا أساسيًا في صنع القرار.

 
 
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