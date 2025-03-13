العين النجار تكرم سيدات أعمال ورائدات في معان

الوكيل الإخباري- رعت رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان الدكتورة هيفاء النجار، حفل تكريم نخبة من رائدات الأعمال وملهمات ممن حملن راية التميز في محافظة معان.

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