الغذاء والدواء: إتلاف 750 لترا من العصائر الرمضانية ضبطت داخل مركبة

الجمعة، 13-02-2026 06:33 م

الوكيل الإخباري-   أتلفت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة كمية من العصائر الرمضانية مجهولة المصدر ولا تحمل بطاقة بيان، بلغت كميتها 750 لترًا، بعد ضبطها داخل مركبة في إربد.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي، الجمعة، أن عمليات التتبع لا زالت جارية لمعرفة مصدر العصائر التي تم إتلافها قبل توزيعها، وأضافت المؤسسة أنها باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.


ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000) والبريد الإلكتروني [email protected]

 
 


