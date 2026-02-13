الغذاء والدواء: إتلاف 750 لترا من العصائر الرمضانية ضبطت داخل مركبة

وبينت المؤسسة في بيان صحفي، الجمعة، أن عمليات التتبع لا زالت جارية لمعرفة مصدر العصائر التي تم إتلافها قبل توزيعها، وأضافت المؤسسة أنها باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000) والبريد الإلكتروني [email protected]
