الغذاء والدواء: إغلاق المنشآت المخالفة لمدة أسبوع أكثر ردعا من الغرامات المالية

الوكيل الإخباري- أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات تغليظ العقوبات على المنشآت التي تستخدم الحليب المجفف في تصنيع الألبان.





وقالت عبيدات خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إن عقوبة الإغلاق لمدة أسبوع أكثر تأثيرا وردعا من العقوبات المالية بحق هذه المنشآت، لافتة إلى أن معظم المصانع ملتزمة بالقانون بعد تشديد العقوبات.



وأضافت أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني على تغليظ العقوبات بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المنشآت وضبط المخالفين.



وأشارت عبيدات إلى أن التقارير أفادت بأت الحليب المجفف قد يصل إلى الأردن عبر تهريبه من حدود جابر وبكميات ضئيلة بسبب تتبع الشرطة البيئية والجمارك والجهات ذات العلاقة لعمليات التصنيع.



وبيّنت أن الحليب المجفف يجري استيراده لغايات صناعية غير مرتبطة بإنتاج الألبان، وهناك منشآت تقوم باستخدام هذه الكميات لإنتاج الألبان بطريقة مخالفة.

