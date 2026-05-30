الغذاء والدواء: إغلاق 15 منشأة ومطعم شاورما خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- قال مسؤول العاصمة في مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء، مأمون الغرايبة، إن كوادر المؤسسة أوقفت 15 منشأة وأغلقت مطعم شاورما خلال فترة عيد الأضحى، لمخالفتها الاشتراطات الصحية المعتمدة.





وقال الغرايبة، السبت، إن كوادرها المختصة نفذت نحو 1000 جولة تفتيشية خلال الأيام الخمسة الماضية، شملت مختلف مناطق المملكة.





