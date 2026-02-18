الغذاء والدواء: إغلاق 6 ملاحم

الوكيل الإخباري- في إطار حملة رقابية موسعة استهدفت الملاحم، أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، الأربعاء، 6 ملاحم في منطقة المحطة في العاصمة عمان.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن قرارات الإغلاق جاءت بعد رصد عدد من المخالفات، أبرزها عرض اللحوم والأحشاء الداخلية على الرصيف العام، وعدم الالتزام باشتراطات وظروف حفظ وعرض اللحوم ومتطلبات النظافة، إضافة إلى عدم حفظ اللحوم في وحدات تبريد منفصلة عن السقط والأحشاء الداخلية، وضبط كبدة منتهية الصلاحية.