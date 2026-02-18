الغذاء والدواء: إغلاق 6 ملاحم

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن قرارات الإغلاق جاءت بعد رصد عدد من المخالفات، أبرزها عرض اللحوم والأحشاء الداخلية على الرصيف العام، وعدم الالتزام باشتراطات وظروف حفظ وعرض اللحوم ومتطلبات النظافة، إضافة إلى عدم حفظ اللحوم في وحدات تبريد منفصلة عن السقط والأحشاء الداخلية، وضبط كبدة منتهية الصلاحية.
وأضافت أن كوادرها أتلفت نحو 1500 كيلوغرام من المواد المضبوطة، مؤكدة أن حملاتها الرقابية مستمرة؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
