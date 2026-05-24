الغذاء والدواء: الأولوية في التفتيش على المنشآت التي يزداد عليها الطلب

الوكيل الإخباري- قال مدير فرع عمّان في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مأمون الغرايبة الأحد، إن الأولوية في التفتيش تكون على المنشآت التي يزداد عليها الطلب في ضوء اقتراب عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان



وأوضح الغرايبة أنّ المؤسسة وضعت خطة رقابية استباقية ومكثفة لتغطية فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية المتداولة خلال فترة العيد، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأشار إلى وجود العديد من الفرق التي تعمل على المنشآت، للتحقق من موافقتها لمتطلبات الصحة العامة والاشتراطات الصحية.



وبين أنه في كل زيارة يتم التفتيش على تراخيص المهن للمنشأة والعاملين فيها، إضافة إلى تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد التي تدخل في التصنيع.