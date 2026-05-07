الغذاء والدواء: الاشتراطات الصحية الناظمة تمنع بيع منتجات اللحوم ومشتقاتها في المقاصف المدرسية

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن الاشتراطات والتعليمات الصحية الناظمة لتداول وبيع المواد الغذائية في المقاصف المدرسية، تمنع تداول أو تحضير أو بيع منتجات تحتوي على اللحوم ومشتقاتها المصنعة وغير المصنعة مثل: الشاورما، والبرغر، والنقانق، والسنيورة، والمرتديلا وغيرها في المقاصف المدرسية.

وبحسب تعميم وجهته المؤسسة إلى وزارة التربية والتعليم، بضرورة التعميم على جميع مديريات التربية ومديري المدارس الحكومية والخاصة للتأكيد على الالتزام التام، إضافة إلى التأكيد على السماح فقط للمقاصف المدرسية بتداول المواد الغذائية الجافة والمعبأة آليًا والمجازة من قبل المؤسسة ووزارة الصحة، مثل: البسكويت، والعصائر المعلبة، والحليب طويل الأمد، والفواكه، والتمر، والمكسرات المغلفة، والمياه المعدنية.



وأوصت المؤسسة في تعميمها، بالتأكيد على ضرورة إدراج هذه الاشتراطات الصحية ضمن شروط عطاءات المقاصف المدرسية، مع تشكيل لجان مشتركة للمتابعة والتأكد من الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.