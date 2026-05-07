الخميس 2026-05-07 07:57 م

الغذاء والدواء: الاشتراطات الصحية الناظمة تمنع بيع منتجات اللحوم ومشتقاتها في المقاصف المدرسية

توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان
مدارس
 
الخميس، 07-05-2026 06:44 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن الاشتراطات والتعليمات الصحية الناظمة لتداول وبيع المواد الغذائية في المقاصف المدرسية، تمنع تداول أو تحضير أو بيع منتجات تحتوي على اللحوم ومشتقاتها المصنعة وغير المصنعة مثل: الشاورما، والبرغر، والنقانق، والسنيورة، والمرتديلا وغيرها في المقاصف المدرسية.

اضافة اعلان


وبحسب تعميم وجهته المؤسسة إلى وزارة التربية والتعليم، بضرورة التعميم على جميع مديريات التربية ومديري المدارس الحكومية والخاصة للتأكيد على الالتزام التام، إضافة إلى التأكيد على السماح فقط للمقاصف المدرسية بتداول المواد الغذائية الجافة والمعبأة آليًا والمجازة من قبل المؤسسة ووزارة الصحة، مثل: البسكويت، والعصائر المعلبة، والحليب طويل الأمد، والفواكه، والتمر، والمكسرات المغلفة، والمياه المعدنية.


وأوصت المؤسسة في تعميمها، بالتأكيد على ضرورة إدراج هذه الاشتراطات الصحية ضمن شروط عطاءات المقاصف المدرسية، مع تشكيل لجان مشتركة للمتابعة والتأكد من الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.


وشددت على أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة التابعة لها وبالتعاون مع كوادر وزارة الصحة، تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على المقاصف المدرسية بهدف ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للطلبة، والتأكد من التزام المقاصف المدرسية بتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية وفق التشريعات والتعليمات المعتمدة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تصل إلى إغلاق المقصف وإحالة المخالفين إلى القضاء وفقًا لأحكام القانون.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف يفتتح مسجد مشاري الغزالي في مرج الحمام

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد مشاري الغزالي في مرج الحمام

علم اسرائيل وعلم لبنان

عربي ودولي جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الخميس المقبل

القيادة المركزية الأميركية: لم تتعرض أي سفينة لضربات بمضيق هرمز

عربي ودولي قرابة 1500 سفينة عالقة في الخليج بسبب الحرب

إرادة ملكية

أخبار محلية صدور إرادة ملكية بــ "الأحوال المدنية"

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": وصول القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة إلى لبنان اليوم

توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

أخبار محلية الغذاء والدواء: الاشتراطات الصحية الناظمة تمنع بيع منتجات اللحوم ومشتقاتها في المقاصف المدرسية

العيسوي يعزي آل أبو شرخ وعشيرة الصمادي

أخبار محلية العيسوي يعزي آل أبو شرخ وعشيرة الصمادي

العلم أوكرانيا في كييف

عربي ودولي مفاوضون أوكرانيون وأميركيون أجروا محادثات في فلوريدا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا



 
 






الأكثر مشاهدة

 