الغذاء والدواء: الاشتراطات الصحية الناظمة تمنع بيع منتجات اللحوم ومشتقاتها في المقاصف المدرسية

وبحسب تعميم وجهته المؤسسة إلى وزارة التربية والتعليم، بضرورة التعميم على جميع مديريات التربية ومديري المدارس الحكومية والخاصة للتأكيد على الالتزام التام، إضافة إلى التأكيد على السماح فقط للمقاصف المدرسية بتداول المواد الغذائية الجافة والمعبأة آليًا والمجازة من قبل المؤسسة ووزارة الصحة، مثل: البسكويت، والعصائر المعلبة، والحليب طويل الأمد، والفواكه، والتمر، والمكسرات المغلفة، والمياه المعدنية.
وأوصت المؤسسة في تعميمها، بالتأكيد على ضرورة إدراج هذه الاشتراطات الصحية ضمن شروط عطاءات المقاصف المدرسية، مع تشكيل لجان مشتركة للمتابعة والتأكد من الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.
وشددت على أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة التابعة لها وبالتعاون مع كوادر وزارة الصحة، تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على المقاصف المدرسية بهدف ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للطلبة، والتأكد من التزام المقاصف المدرسية بتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية وفق التشريعات والتعليمات المعتمدة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تصل إلى إغلاق المقصف وإحالة المخالفين إلى القضاء وفقًا لأحكام القانون.
