الغذاء والدواء: التعامل مع 30 موقعا وصفحة ومنصة تروج للأدوية إلكترونيا

وبما يخص التداول الإلكتروني والترويج للأدوية وبيعها من خلال التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وحيث أن هذه الممارسات تعد خارج الإطار القانوني لتداول الأدوية والذي يقضي بحصر صرف الأدوية من خلال الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيدلي مرخص، وعليه فإن المؤسسة مستمرة بمراقبة ورصد هذه المواقع والتطبيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وبينت المؤسسة أنها أحالت (30) موقعًا وصفحة إلكترونية ومنصات رقمية الى الجهات المختصة منذ بداية العام وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وتهيب المؤسسة بضرورة توخي الدقة في نشر أي معلومات مضللة أو اتهامات باطلة تمس دور المؤسسة الرقابي في إنفاذ القانون ضمن صلاحياتها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية ، وفي ذات السياق تدعو المؤسسة جميع الشركاء، بمن فيهم النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة، إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة ليصار إلى متابعتها واتخاذ المقتضى القانوني تجاهها.
