الثلاثاء 2026-05-12 12:52 م

الغذاء والدواء: التعامل مع 30 موقعا وصفحة ومنصة تروج للأدوية إلكترونيا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 11:57 ص
الوكيل الإخباري- تؤكد المؤسسة العامة للغذاء والدواء استمرارها بأداء دورها الرقابي كجهة وطنية مرجعية مسؤولة عن سلامة الدواء وصحة المواطن، وذلك التزاما بالتشريعات والأنظمة النافذة والناظمة لتداول الأدوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتها قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته.اضافة اعلان


وبما يخص التداول الإلكتروني والترويج للأدوية وبيعها  من خلال التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وحيث أن هذه الممارسات تعد خارج الإطار القانوني لتداول الأدوية والذي يقضي بحصر صرف الأدوية من خلال الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيدلي مرخص، وعليه فإن المؤسسة مستمرة بمراقبة ورصد هذه المواقع والتطبيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وبينت المؤسسة أنها أحالت (30) موقعًا وصفحة إلكترونية ومنصات رقمية الى الجهات المختصة منذ بداية العام وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.
 
وتهيب المؤسسة بضرورة توخي الدقة في نشر أي معلومات مضللة أو اتهامات باطلة تمس دور المؤسسة الرقابي في إنفاذ القانون ضمن صلاحياتها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية ، وفي ذات السياق تدعو المؤسسة جميع الشركاء، بمن فيهم النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة، إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة ليصار إلى متابعتها واتخاذ المقتضى القانوني تجاهها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء

ب

عربي ودولي سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل. سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المن

طب وصحة الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

أخبار محلية حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

أخبار محلية مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية

أخبار محلية افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية

مكسرات وبذور غنية بأوميغا 3 لدعم صحة القلب والدماغ

طب وصحة مكسرات وبذور غنية بأوميغا 3 لدعم صحة القلب والدماغ



 
 






الأكثر مشاهدة

 