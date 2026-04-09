"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها استكملت الآن الإجراءات الرسمية للسماح بتداول الدواء المذكور ومنها اجتيازه للفحص المخبري في مختبرات المؤسسة قبل التداول ، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع المستودع المعني لمباشرة توزيعه على الصيدليات وأخذ الطلبات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.
وبينت المؤسسة أن ذلك جاء بعد اتخاذ إجراءت عاجلة وتشكيل فريق طوارئ بتكليف وإشراف مباشر من مديرها العام الاستاذ الدكتورة رنا عبيدات.
وضم الفريق مدير مديرية الدواء ومدير مديرية المختبرات وعدد من الفنيين المختصين من رئيس قسم الشؤون المخبرية في مديرية الدواء وقسم مختبر الرقابة الدوائية في مديرية المختبرات إلى جانب عدد من الكوادر المعنية.
-
