"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن توفر الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine من منشأ إسباني، إلى جانب الدواء المتوفر محلي الصنع.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها استكملت الآن الإجراءات الرسمية للسماح بتداول الدواء المذكور ومنها اجتيازه للفحص المخبري في مختبرات المؤسسة قبل التداول ، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع المستودع المعني لمباشرة توزيعه على الصيدليات وأخذ الطلبات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.



وبينت المؤسسة أن ذلك جاء بعد اتخاذ إجراءت عاجلة وتشكيل فريق طوارئ بتكليف وإشراف مباشر من مديرها العام الاستاذ الدكتورة رنا عبيدات.