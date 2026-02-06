الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم

06:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763481 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رصدت فرق التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء مخالفات في عدد من المقاصف المدرسية خلال جولات ميدانية. اضافة اعلان





وقالت مندوبة المؤسسة وعضو لجنة التفتيش على المقاصف رويدة عبدالله، ، مساء الجمعة، إن المخالفات تمثلت في بيع أطعمة ممنوع تداولها داخل المقاصف المدرسية، أو تقديم أطعمة مجهولة المصدر أو غير موثوقة، إضافة إلى تقديم أغذية غير صحية مثل الهامبرغر والبطاطا المقلية والزنجر، إلى جانب عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة.



وبينت أن المقاصف المحالة إلى القضاء من المدارس الخاصة لم تشهد أي حالة تسمم بين الطلبة.



وأسفرت الجولات المشتركة بالفصل الدراسي الأول عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بشروط التخزين السليم للمواد الغذائية، وتداول وبيع مواد غذائية غير مسموح ببيعها داخل المقاصف المدرسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة (7) مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها؛ كما تمّ اتلاف الأغذية غير المطابقة للشروط الصحية.



وأوضحت أن شروط التخزين تفرض توفر ثلاجات داخل المقاصف للحفاظ على سلامة المواد الغذائية، محذرة من تقديم أغذية عالية الخطورة في حال عدم الالتزام بالمعايير الصحية.



وأكدت ضرورة حصول جميع العاملين في المقاصف على شهادات خلو أمراض.



وبينت أن المقاصف التي أحيلت مؤخرا إلى القضاء تعود لمدارس خاصة، مشيرة إلى أن المؤسسة ستطلق حملة رقابية مكثفة تشمل المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.



ودعت إلى إعطاء أهمية قصوى لشروط تقديم الغذاء الصحي في المدارس وسلامة الغذاء المقدم للطلبة، والتأكد من مصدر الأغذية وطريقة توريدها وحفظها ومطابقتها للشروط الصحية المعلنة، إضافة إلى ضرورة إصدار شهادة صحية لكل من يتعامل مع الغذاء.

تم نسخ الرابط





