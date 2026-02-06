الجمعة 2026-02-06 08:02 م

الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم

مبنى مؤسسة الغذاء والدواء
مبنى مؤسسة الغذاء والدواء
 
الجمعة، 06-02-2026 06:22 م
الوكيل الإخباري-   رصدت فرق التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء مخالفات في عدد من المقاصف المدرسية خلال جولات ميدانية.اضافة اعلان


وقالت مندوبة المؤسسة وعضو لجنة التفتيش على المقاصف رويدة عبدالله، ، مساء الجمعة، إن المخالفات تمثلت في بيع أطعمة ممنوع تداولها داخل المقاصف المدرسية، أو تقديم أطعمة مجهولة المصدر أو غير موثوقة، إضافة إلى تقديم أغذية غير صحية مثل الهامبرغر والبطاطا المقلية والزنجر، إلى جانب عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة.

وبينت أن المقاصف المحالة إلى القضاء من المدارس الخاصة لم تشهد أي حالة تسمم بين الطلبة.

وأسفرت الجولات المشتركة بالفصل الدراسي الأول عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بشروط التخزين السليم للمواد الغذائية، وتداول وبيع مواد غذائية غير مسموح ببيعها داخل المقاصف المدرسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة (7) مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها؛ كما تمّ اتلاف الأغذية غير المطابقة للشروط الصحية.

وأوضحت أن شروط التخزين تفرض توفر ثلاجات داخل المقاصف للحفاظ على سلامة المواد الغذائية، محذرة من تقديم أغذية عالية الخطورة في حال عدم الالتزام بالمعايير الصحية.

وأكدت ضرورة حصول جميع العاملين في المقاصف على شهادات خلو أمراض.

وبينت أن المقاصف التي أحيلت مؤخرا إلى القضاء تعود لمدارس خاصة، مشيرة إلى أن المؤسسة ستطلق حملة رقابية مكثفة تشمل المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

ودعت إلى إعطاء أهمية قصوى لشروط تقديم الغذاء الصحي في المدارس وسلامة الغذاء المقدم للطلبة، والتأكد من مصدر الأغذية وطريقة توريدها وحفظها ومطابقتها للشروط الصحية المعلنة، إضافة إلى ضرورة إصدار شهادة صحية لكل من يتعامل مع الغذاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المغرب: إجلاء أكثر من 154 ألف شخص نتيجة الفيضانات

عربي ودولي المغرب: إجلاء أكثر من 154 ألف شخص نتيجة الفيضانات

عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني بعيد مباحثات عُمان

عربي ودولي عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية

عربي ودولي الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية

سلطة وادي الأردن تبدأ تنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس- الشونة الجنوبية

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تبدأ تنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس- الشونة الجنوبية

مبنى مؤسسة الغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم

فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم الأسبوع المقبل

عربي ودولي اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم الأسبوع المقبل



 






الأكثر مشاهدة