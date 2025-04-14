الغذاء والدواء: انخفاض قياسي بمعدل حالات التسممات المرتبطة بالمنشآت الغذائية

وبحسب بيان للمؤسسة، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن التقرير كشف تحقيق نتائج نوعية في خفض معدلات التسمم الغذائي، ما يعكس كفاءة الإجراءات الرقابية والميدانية الوطنية وفاعلية البرامج التوعوية وسياسات الاستجابة الميدانية في الحد من المخاطر الصحية، وتقديم نموذج أردني متميز من حيث كفاءة الأداء الرقابي والإجراءات الرقابية والميدانية الاستباقية، بما في ذلك تنفيذ حملات تفتيشية دورية وموسعة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة وإغلاق وإنذار المنشآت المخالفة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة واعتماد برامج تأهيل وتدريب لبناء قدرات المفتشين وتأهيلهم وتعزيز التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة للاستجابة لحوادث التسممات الغذائية وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف، إن الإجراءات النوعية الاستباقية شملت تعزيز مراقبة وتتبع سلاسل التوريد وضبط الأغذية المستوردة عند المنافذ الحدودية وتطوير اللوائح والمعايير الفنية الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة السريعة إلى جانب رفع وعي المستهلكين والعاملين بالقطاع الغذائي وإطلاق حملات توعية في المدارس والمجتمع المحلي لتعزيز ثقافة السلامة الغذائية ما يظهر متانة وقوة الاستراتيجية الوطنية في خفض نسبة التسممات الغذائية المرتبطة بالمؤسسات إلى أدنى مستوياتها.
وأشار إلى ان التقرير يبرز الدور المحوري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في حماية صحة وسلامة المواطن الأردني بتطبيق منهج رقابي متكامل فعال واستجابة علمية مبنية على الأدلة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، تم تسجيل 66 حادثة تسمم غذائي في الأردن خلال عام 2024، نتج عنها 505 إصابات دون تسجيل أي حالة وفاة وهو ما يمثل انخفاضا واضحا مقارنة بعام 2023 الذي شهد 103 حوادث وتسجيل 1080 إصابة، كما تظهر البيانات أن 94 بالمئة من هذه الحوادث منزلية المصدر، في حين شكلت 5 بالمئة فقط من منشآت غذائية، حيث سجل عام 2024 انخفاضا بنسبة 53.2 بالمئة مقارنة مع عام 2023 بدون تسجيل أي حالة وفاة.
وأظهرت نتائج المسح أن 30 بالمئة من الحوادث في المنشآت وقعت خلال شهر حزيران بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع فرص مخاطر التلوث الميكروبي ومن حيث العينات التي تم جمعها شكلت الوجبات الجاهزة للأكل 77 بالمئة من إجمالي المواد المفحوصة تلتها عينات اللحوم البيضاء ومنتجاتها بنسبة 15 بالمئة، حيث يعد المسح أداة تحليلية أساسية لرصد وتحليل مؤشرات وواقع السياسات الوقائية المطبقة تأكيد لالتزام المؤسسة الجاد والمستمر بجهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة ومواصلة تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء.
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