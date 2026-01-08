الغذاء والدواء تؤكد أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بتلوث بعض منتجات حليب الرضع

الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بالتشغيلات التي تم الإفصاح عنها لجميع أصناف شركة نستله من تركيبة حليب الرضع التي تم الاخطار باحتمال تلوثها بمادة Cereulide toxin الناتجة عن بكتيريا ‏Bacillus cereus والتي قد تسبب الغثيان والقيء والمغص.



وأكدت المؤسسة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، أن جميع منتجات تركيبة حليب الرضع من إنتاج شركة نستله الموجودة في السوق الأردني خالية من أي تلوث وآمنة للاستهلاك، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة قامت بإصدار تعميم عالمي يوضح الدول المتأثرة بذلك والأردن ليس من هذه الدول وخالي من هذه المنتجات كما هو موضح عبر الرابط أدناه على موقع شركة نستله:

