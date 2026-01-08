الغذاء والدواء تؤكد أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بتلوث بعض منتجات حليب الرضع

وأكدت المؤسسة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، أن جميع منتجات تركيبة حليب الرضع من إنتاج شركة نستله الموجودة في السوق الأردني خالية من أي تلوث وآمنة للاستهلاك، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة قامت بإصدار تعميم عالمي يوضح الدول المتأثرة بذلك والأردن ليس من هذه الدول وخالي من هذه المنتجات كما هو موضح عبر الرابط أدناه على موقع شركة نستله:
https://url-shortener.me/6W0E
وتدعو المؤسسة المواطنين إلى عدم تداول أو استخدام أي منتجات غير مسجلة لديها، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)
