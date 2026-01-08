الخميس 2026-01-08 06:49 م

الغذاء والدواء تؤكد أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بتلوث بعض منتجات حليب الرضع

ل
أرشيفية
 
الخميس، 08-01-2026 05:15 م

الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بالتشغيلات التي تم الإفصاح عنها لجميع أصناف شركة نستله من تركيبة حليب الرضع التي تم الاخطار  باحتمال تلوثها بمادة  Cereulide toxin الناتجة عن بكتيريا ‏Bacillus cereus والتي قد تسبب الغثيان والقيء والمغص.

وأكدت المؤسسة وبعد اتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، أن جميع منتجات تركيبة حليب الرضع من إنتاج شركة نستله الموجودة في السوق الأردني خالية من أي تلوث وآمنة للاستهلاك، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة قامت بإصدار تعميم عالمي  يوضح الدول المتأثرة بذلك والأردن ليس من هذه الدول وخالي من هذه المنتجات كما هو موضح عبر الرابط أدناه على موقع شركة نستله:

اضافة اعلان


https://url-shortener.me/6W0E

وتدعو المؤسسة المواطنين إلى عدم تداول أو استخدام أي منتجات غير مسجلة لديها، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

عربي ودولي إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

عربي ودولي وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

فن ومشاهير الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

أخبار محلية المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

عربي ودولي ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ل

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

شؤون برلمانية رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا



 






الأكثر مشاهدة