الغذاء والدواء تؤكد ضرورة حصول عمال توصيل الطعام على شهادات صحية

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الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضرورة حصول العاملين في مجال توصيل الطعام، على شهادات صحية تثبت سلامتهم وخلوهم من الأمراض، وذلك لضمان تداول الغذاء وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة للتعامل المباشر معه ونقله وتسليمه. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها تنفذ حملات رقابية لمتابعة استيفاء العاملين في توصيل الطعام لاشتراطات الحصول على الشهادة الصحية، وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مضيفة أنها خاطبت الهيئة لتعميم هذه الاشتراطات على الجهات المعنية.





