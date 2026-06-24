الغذاء والدواء تؤكد ضرورة حصول عمال توصيل الطعام على شهادات صحية

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها تنفذ حملات رقابية لمتابعة استيفاء العاملين في توصيل الطعام لاشتراطات الحصول على الشهادة الصحية، وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مضيفة أنها خاطبت الهيئة لتعميم هذه الاشتراطات على الجهات المعنية.
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