الخميس 2026-02-12 11:49 م

"الغذاء والدواء" تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الخميس، 12-02-2026 10:45 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات توعوية لضمان سلامة المواد الغذائية الموزعة ضمن الطرود الرمضانية، وذلك ضمن حملتها التوعوية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


ودعت المؤسسة المنشآت الغذائية الراغبة في تحضير الطرود الرمضانية إلى الالتزام بعدد من الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن سلامة وجودة محتويات الطرود قبل توزيعها على المستفيدين.


وأكدت ضرورة أن تكون جميع المواد الغذائية المدرجة ضمن الطرود حاصلة على إجازة تداول وترخيص رسمي من المؤسسة، وأن تحمل تاريخ صلاحية ساري المفعول وغير منتهٍ.


وشددت على أهمية الالتزام باشتراطات التخزين والنقل السليمة، بما يحول دون تأثر صلاحية المواد الغذائية أو تعرضها للتلف.

 

كما حذّرت من توزيع أو استلام أي مواد غذائية في حال ملاحظة أي تغيير على بطاقة البيان، أو وجود شبهة تلاعب بها، أو أي تغير في شكل العبوة الخارجية مثل الصدأ أو التلف.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

طير بري مهدد بالانقراض

أخبار محلية ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية

الرئيس دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل

الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

أخبار محلية الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام

توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

عربي ودولي هذه الدول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يشكك باتفاق مع إيران



 






الأكثر مشاهدة