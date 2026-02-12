"الغذاء والدواء" تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية

الوكيل الإخباري- أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات توعوية لضمان سلامة المواد الغذائية الموزعة ضمن الطرود الرمضانية، وذلك ضمن حملتها التوعوية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

ودعت المؤسسة المنشآت الغذائية الراغبة في تحضير الطرود الرمضانية إلى الالتزام بعدد من الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن سلامة وجودة محتويات الطرود قبل توزيعها على المستفيدين.



وأكدت ضرورة أن تكون جميع المواد الغذائية المدرجة ضمن الطرود حاصلة على إجازة تداول وترخيص رسمي من المؤسسة، وأن تحمل تاريخ صلاحية ساري المفعول وغير منتهٍ.



وشددت على أهمية الالتزام باشتراطات التخزين والنقل السليمة، بما يحول دون تأثر صلاحية المواد الغذائية أو تعرضها للتلف.