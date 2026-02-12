"الغذاء والدواء" تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية

ودعت المؤسسة المنشآت الغذائية الراغبة في تحضير الطرود الرمضانية إلى الالتزام بعدد من الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن سلامة وجودة محتويات الطرود قبل توزيعها على المستفيدين.
وأكدت ضرورة أن تكون جميع المواد الغذائية المدرجة ضمن الطرود حاصلة على إجازة تداول وترخيص رسمي من المؤسسة، وأن تحمل تاريخ صلاحية ساري المفعول وغير منتهٍ.
وشددت على أهمية الالتزام باشتراطات التخزين والنقل السليمة، بما يحول دون تأثر صلاحية المواد الغذائية أو تعرضها للتلف.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل
-
الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي
-
اتفاق أردني - تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية
-
"الجرائم الإلكترونية": منصات الثراء الوهمية أغلبها من الخارج وتحديدا من دول شرق آسيا
-
وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي
-
الامانة: إغلاق الشارع الجانبي الرابط بين شارع الأردن وشارع الاستقلال غد الجمعة
-
وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم
-
العيسوي يعزي عشيرة العمرو