"الغذاء والدواء" تؤكد على عدم شراء المواد الغذائية من المطابخ المنزلية غير المرخصة

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين إلى عدم شراء المواد الغذائية من المطابخ المنزلية غير الحاصلة على التراخيص الأصولية اللازمة، والتي يعلن عنها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وأكّدت المؤسسة، في بيان صحفي، ضرورة حصول القائمين على إعداد وتجهيز وبيع الغذاء من المطبخ المنزلي على التراخيص الأصولية اللازمة، وفق أحكام التشريعات النافذة، بموجب تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024، وذلك لضمان تطبيق معايير واشتراطات مأمونية وسلامة الغذاء المعتمدة لدى المؤسسة، وبما يعزز الجاهزية للامتثال لمتطلبات التداول في الأسواق.



وأوضحت المؤسسة أن آلية ترخيص المطبخ المنزلي تشمل تقديم طلب من قبل أصحاب العلاقة مع إرفاق الوثائق المطلوبة: سجل تجاري، ومخطط تنظيمي أو عقد إيجار، وبطاقة الهوية الشخصية لصاحب العلاقة أو تفويض رسمي من صاحب العلاقة، ويتم تحديد موعد للكشف وسحب العينات لغايات الفحص في مختبرات المؤسسة واستكمال الإجراءات.