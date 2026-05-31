الغذاء والدواء تحتفل بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

الوكيل الإخباري- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الأحد، احتفالا وطنيا بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين، مشيدة بمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات، التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

اضافة اعلان



وأكدت مدير عام المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات خلال الحفل، أن الأردن وعلى امتداد 80 عاما من الاستقلال، سطر قصة وطن قدم نموذجا رائدا في الإنجاز رغم التحديات، مستندا إلى حكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب الأردني الأصيل والتمسك بثوابت الدولة وقيمها الراسخة.