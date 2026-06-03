الغذاء والدواء تحذر من تداول ثلاثة أصناف من حليب الأطفال وتتوعد بإجراءات قانونية

03:17 م

الوكيل الإخباري- ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمية من حليب الأطفال كان قد تم بيعها من قبل الشركة الصانعة خلال شهر 08/2024 إلى إحدى الجهات ضمن تبرعات لجهات خارج الأردن، وتبين لاحقاً ضبط حالات تداول للمنتج في الأردن من قبل بعض الجمعيات الخيرية دون أخذ موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وخارج قنوات التداول المعتمدة أصولياً، والتي تضمن نقل وتخزين الحليب وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة. كما تبين أيضاً عرض المنتج والترويج له بغرض البيع عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وعليه، تهيب المؤسسة، وبالتعاون والتنسيق مع الشركة الصانعة، بعدم تداول أو استخدام أصناف الحليب أدناه:



صحة 1، تشغيلة رقم S24030، تاريخ الإنتاج 03/06/2024، وتاريخ الانتهاء 02/06/2026.

صحة 2، تشغيلة رقم T24028، تاريخ الإنتاج 04/06/2024، وتاريخ الانتهاء 03/06/2026.

صحة LF، تشغيلة رقم P24013، تاريخ الإنتاج 23/07/2024، وتاريخ الانتهاء 22/07/2026.



وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على تداول المنتجات أعلاه.



وجددت المؤسسة تأكيدها على كافة الجهات المتبرعة والجمعيات الخيرية ضرورة الحصول على الموافقات الأصولية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أي تبرع لمواد غذائية أو دوائية أو مستلزمات طبية، سواء لخارج الأردن أو داخله، والالتزام بتعليمات النقل والتخزين والتوزيع المعتمدة لدى المؤسسة، مشددة على أنها، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والجهات ذات العلاقة، تعمل على متابعة التزام الجهات المتبرعة بالحصول على الموافقات المسبقة.



ولفتت المؤسسة إلى أنها بصدد عقد ورشات توعوية للعاملين في الجهات التي تتعامل مع التبرعات الغذائية، وللفئات المستحقة، للتدريب على اشتراطات التداول والتخزين والنقل السليمة، بما يضمن سلامة المواد الغذائية.





