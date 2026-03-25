الغذاء والدواء تحذر من منتج حلوى غير مرخص على شكل سجائر

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة تواصل تنفيذ حملات ميدانية مستمرة وموسعة للتحري عن المنتج، أدت إلى ضبط كمية من المنتج في إحدى المنشآت وحجزها واغلاق المنشآة ولا تزال عمليات التحري مستمرة للتحقق من خلو السوق المحلي منه، مشيرة إلى أن جميع المنتجات التي تباع على شكل سكاكر تعرض على لجنة فنية مختصة قبل استيرادها لدراسة مطابقتها للقواعد الفنية الأردنية والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وأضافت المؤسسة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها دائرة الجمارك، من أجل تشديد الرقابة على المعابر الحدودية لمنع ادخال المنتج المذكور ، وذلك في إطار الجهود التشاركية لحماية صحة المواطنين وبالذات الأطفال ، مشيرة إلى أن جميع المنتجات التي تحمل، بأي شكل كان، أي دلالات ترويجية لمنتجات التبغ أو التدخين ممنوعة من العرض والتداول وفقًا لأحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، ويعاقب كل من يثبت تداوله لها وفقا لأحكام القانون .
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث
-
المستقلة للانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي
-
وزير الصحة: مخزون الأدوية يكفي احتياجات المملكة لـ 6 أشهر
-
182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي
-
خفض تذاكر دخول الأجانب إلى البترا من 50 إلى 25 دينارا لتنشيط السياحة
-
مصادر رسمية تنفي صحة صيغة كتاب يتم تداوله حول الاغلاقات والكهرباء - تفاصيل
-
الزرقاء تعد خطة طوارئ شاملة لمواجهة المنخفض الجوي وتعزيز الجاهزية الميدانية
-
تحذير عاجل من الأمن العام لجميع المواطنين