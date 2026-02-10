الغذاء والدواء تحيل مقصفًا مدرسيًا إلى الجهات القضائية - صور

الوكيل الإخباري- أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد المقاصف المدرسية في الزرقاء إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك نتيجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة للمطبخ، إضافة إلى بيع مواد غير مسموح بها في مقصف المدرسة من بينها البرغر والزنجر والسجق.



وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن الحملة الرقابية على مقاصف المدارس، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وذلك من خلال جولات رقابية دورية مشتركة تنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية التربية والتعليم تشمل مقاصف جميع مدارس المملكة.



ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى أو استفسارات من خلال خط الشكاوى المجاني (117114)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).

