الغذاء والدواء تحيل مقصفًا مدرسيًا إلى الجهات القضائية - صور

وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن الحملة الرقابية على مقاصف المدارس، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وذلك من خلال جولات رقابية دورية مشتركة تنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية التربية والتعليم تشمل مقاصف جميع مدارس المملكة.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى أو استفسارات من خلال خط الشكاوى المجاني (117114)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
