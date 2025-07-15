الغذاء والدواء تداهم شقة مخالفة لتصنيع مستحضرات التجميل

وقال مهيدات في بيان صحفي، إن المداهمة نتج عنها ضبط مواد سريعة الاشتعال تدخل في صناعة مواد التجميل، وتشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأضاف أن المؤسسة باشرت إجراءات إحالة القائمين على الشقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
هذا، وشارك في المداهمة رئيس قسم التفتيش الدوائي، ورئيس قسم التفتيش والمتابعة في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية.
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