الغذاء والدواء تدعو إلى تحري الدقة عند إنتاج مقاطع مصورة تتعلق بالاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية

وعليه، تهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بضرورة تحري الدقة والموضوعية بهذا الخصوص، لما قد يترتب على تداول مثل هذه المقاطع من تضليل للجمهور، والتأثير على الثقة بالمنشآت الغذائية وأنشطتها ومنتجاتها، وإشغال الجهات الرقابية عن مهامها وواجباتها الرقابية ذات الأولوية.
وأضافت المؤسسة أن ذلك قد ينطوي على إساءة للمنتج الوطني والسياحة، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تُعد بلاغات كاذبة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وأكدت المؤسسة أن كوادرها المختصة تنفذ جولات تفتيشية دورية على جميع المنشآت الغذائية، لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.
ودعت المؤسسة، في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، إلى التواصل معها قبل النشر عبر المنصة الرسمية المخصصة للشكاوى، من خلال تطبيق واتساب على الرقم (0795632000).
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